Abbonamenti bus e pass parcheggi prorogati per tutto marzo: Amtab evita file agli sportelli per rischio coronavirus

Abbonamenti per il trasporto pubblico e la sosta delle auto prorogati per tutto marzo. A deciderlo è l'Amtab, così da ovviare alla possibilità di grossi assemblamenti negli uffici per coloro che vorrebbero fare richiesta di rinnovo dei pass in scadenza. Una disposizione resasi necessaria perché "si ravvede la necessità di non determinare affollamenti presso gli sportelli di AMTAB S.p.A. di cittadini che necessitano di rinnovare i propri abbonamenti agli stessi summenzionati servizi, fonte di diffusione del contagio da COVID-19" ricorda l'azienda in una nota.

L'obiettivo è quindi evitare fenomeni aggregativi in un contesto a rischio diffusione per il coronavirus in città. Amtab avverte comunque che "la presente disposizione potrà essere integrata o modificata alla luce dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria".