In aula si discute la legge sulle ludopatie, la protesta davanti alla Regione Puglia: "Col lavoro non si gioca"

"Col lavoro non si gioca". E' uno degli slogan intonati stamane, davanti alla sede del Consiglio regionale della Puglia, dai lavoratori del settore dei giochi e delle scommesse di Stato, nel corso di una manifestazione nel giorno in cui l'assemblea affronterà il tema della legge che regolamenta il settore.

Al centro della discussione, il distanziomentro, ovvero il limite di 500 metri di distanza per i punti gioco e scommesse da luoghi sensibili come ospedali e scuole, prorogato da ottobre scorso per altri sei mesi riguardante la scadenza delle licenze autorizzate prima del sì alla legge nel 2013, per consentire alle attività e alle aziende di mettersi in regola. I lavoratori e i sindacati chiedono di trovare una soluzione per un settore che riguarda, in Puglia, ventimila addetti e un giro complessivo d'affari di oltre 10 milioni di euro. Alla manifestazione hanno partecipato, tra gli altri, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Sapar. Tra gli emendamenti in ballo, anche quello di Mimmo Santorsola (Noi a Sinistra per la Puglia) che aveva proposto, nei mesi scorsi, un taglio ai luoghi sensibili e un dimezzamento da 500 a 250 metri, della distanza per i punti gioco dai luoghi sensibili.