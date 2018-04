"No all'inceneritore Newo", cittadini e associazioni tornano a manifestare: corteo in centro

"Inceneritore: adesso decidiamo noi", "Ci siamo rotti i polmoni". Questi i messaggi impressi sugli striscioni esposti durante la manifestazione organizzata questo pomeriggio in centro a Bari per ribadire il 'no' alla realizzazione dell'impianto di ossicombustione della Newo.

Associazioni ambientaliste, esponenti di gruppi politici, semplici cittadini hanno dato vita ad un corteo per tornare a manifestare con forza la propria contrarietà alla realizzazione dell'opera che dovrebbe sorgere nella zona industriale, tra Bari e Modugno. Presente anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro e altri primi cittadini dei Comuni rappresentanti del'Aro Ba2, che hanno presentato ricorso al Tar contro la realizzazione dell'impianto.