Da Carrassi al centro Murattiano, vetrine dei negozi accese per protesta: "Il commercio barese muore"

Vetrine accese, per protesta, questa sera, anche a Bari, per la manifestazione dei commercianti contro le restrizioni alle aperture in vigore fino al prossimo 18 maggio a causa dell'epidemia di coronavirus, che stanno provocando pesanti danni economici.

L'appuntamento è stato organizzato dalle associazioni Movimento Impresa e Risorgimento Italiano e ha visto la partecipazione di decine di negozianti, dal borgo antico fino a Carrassi, Poggiofranco e altri quartieri cittadini. Domattina una delegazione di esercenti baresi sarà ricevuta dal sindaco Antonio Decaro al quale saranno consegnate simbolicamente le 'chiavi' del commercio in città, chiuso per coronavirus.