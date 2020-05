Manifestano i tassisti sul lungomare Nazario Sauro: scattano domani i divieti di transito

Scatteranno a partire dalle 7 di domani, 26 maggio, le limitazioni al traffico sul lungomare di Bari. A essere interessata è in particolare largo Giannella, dove è prevista domattina la manifestazione del Consorzio Radio Taxi, a causa della crisi economica e lavorativa del settore, causata dall'emergenza sanitaria. Per far sostare i veicoli dei manifestanti e per evitare di congestionare il lungomare Nazario Sauro, sarà istituito dalle 7 fino al termine della manifestazione il divietro di transito in largo Giannella. Sempre nello stesso orario sarà autorizzata sempre in largo Giannella la fermata dei veicoli partecipanti alla manifestazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.