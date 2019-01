Mare, cibo e futuro: la Puglia tra le 52 mete da visitare nel 2019 per il New York Times

C'è anche la Puglia nella graduatoria delle 52 mete da visitare nel 2019 stilata dal New York Times. Lo storico quotidiano statunitense ha collocato la nostra regione in 18esima posizione, inserendola tra le migliori località e regioni del pianeta: in particolare, il NyT esalta le bellezze del tacco dello Stivale, affiancando all'articolo una splendida immagine del porto vecchio di Monopoli. Non solo cucina, vini e natura, ma anche le bellezze Barocche del Salento, il fascino del Gargano e l'innovazione rappresentata dal futuro spazioporto di Grottaglie fanno della Puglia una meta all'avanguardia e tutta da scoprire per chi l'ha solo vista in foto o video.