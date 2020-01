Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Avvisate i vostri parenti e amici che hanno i propri familiari nel New Jersey che potranno vedere i loro volti orgogliosi durante la festa della Madonna dei Martiri ad Hoboken. La Puglia con Molfetta e i suoi emigranti nel New Jersey si raccontano su "Little Big Italy". Lunedì 20 gennaio andrà in onda sul Nove, alle ore 21:25, la terza stagione condotta da Francesco Panella: «In ogni angolo del mondo puoi trovare un modo per sentirti a casa: per un italiano è soprattutto il “cibo”. All’estero si possono trovare migliaia di ristoranti italiani... Ma quanti sono autentici?». Per rispondere al quesito, in ogni puntata, Francesco incontra tre italiani “espatriati” che lo portano a mangiare nei loro locali preferiti, dove ritrovano i sapori di casa. Il meccanismo: dopo ogni pranzo o cena, i commensali assegneranno dei punti ai piatti migliori, con il voto aggiuntivo di Panella legato all’italianità. Il ristorante che ottiene il punteggio più alto vince la puntata, mentre la persona che lo ha proposto potrà mangiarvi gratis per un anno. Nei nuovi episodi il viaggio gastronomico tocca il Nord America e passa anche da Hoboken nel New Jersey. Novità di questa edizione è la rubrica “Italians love it”: si tratta di una piccola guida fatta proprio dagli italiani che vivono all’estero su cosa fare, vedere o mangiare nelle loro "città d’adozione." E' qui che vedremo delle immagini della tanto decantata Hoboken, ci sarà la grande comunità dei molfettesi che si racconta e testimonia l'amore per la propria terra d'origine, il forte legame di tradizioni culinarie ma anche "religiose". E' per questo che, tramite Roberto Pansini Presidente dell'Associazione Oll Muvi, ai più conosciuta come I Love Molfetta, e membro onorario della Società Madonna dei Martiri di Hoboken, le telecamere della "fortuna trasmissione" Little Big Italy hanno ripreso le immagini dell' Hoboken Italian Festival tenutosi a settembre 2019. Lunedì sera appuntamento "da non perdere" tutti a casa incollati alla TV, sul NOVE alle ore 21:25. Tra i partecipanti ci sarà una molfettese Maria Tattoli in Caputi, che ci mostrerà il suo ristorante preferito nel New Jersey.

