Adulti e bambini rimuovono le bottiglie di vetro: sul lungomare il flash mob delle associazioni di volontariato

Adulti e bambini insieme per dire 'no' all'abbandono delle bottiglie di birra per strada. E' il flash mob 'Se mi ami, non abbandonarmi', organizzato nel pomeriggio di ieri sul lungomare Araldo di Crollalanza dalle associazioni RetakeBari e Legambiente Bari. Una 30ina i volontari che dalle 18 hanno raccolto i tanti involucri abbandonati dagli incivili tra scogli e divisorio. Rifiuti che si moltiplicano in questi giorni, vista la grande affluenza di visitatori per le festività di San Nicola.

Per dare il buon esempio i volontari si sono 'sporcati le mani' insieme ai più piccoli, formando poi anche la scritta 'Bari' con alcune delle bottiglie raccolte nei dintorni di 'N derr la lanz'. "E' il nostro modo di sensibilizzare i cittadini e chiedere al contempo al Comune il vuoto a rendere per le bottiglie di vetro" spiega Roberto Antonacci, presidente di Legambiente Bari.

