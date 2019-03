Largo Adua, Amiu al lavoro nella piazzetta della movida per il lavaggio dei cassonetti

Al lavoro per il lavaggio dei cassonetti in largo Adua. Nelle scorse ore, gli operatori Amiu sono intervenuti nella piazzetta dell'Umbertino, tra i luoghi più frequentati della movida del fine settimana, provvedendo alla pulizia dei diversi contenitori per i rifiuti.

Spesso i residenti della zona segnalano problemi legati alla presenza dei contenitori in zona, puntando il dito contro la presenza di attività commerciali che in alcuni casi non rispetterebbero le regole di conferimento dei rifiuti.