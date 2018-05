I volontari e l'assessore Petruzzelli ripuliscono il litorale sud: via i rifiuti sul percorso del 'Trail del polpo'

Domani i partecipanti saranno impegnati in una divertente corsa sugli scogli, che sarebbe diventata 'a ostacoli' tra i rifiuti se non fosse per l'intervento dell'assessore all'Ambiente Pietro Petruzzelli, i volontari dell'associazione Retake e i residenti che nel pomeriggio hanno ripulito il litorale sud. Dalla spiaggia di Pane e Pomodoro fino al lido 'Il Trullo' - il percorso dove si terrà domenica 20 maggio il 'Trail del Polpo' - adulti e bambini si sono armati di guanti, sacchi della spazzatura e tronchesi per eliminare le bottiglie di plastica e di vetro, le cartacce, le cicche di sigaretta e tutto ciò che viene abbandonato dagli incivili durante la loro permanenza sul litorale.

Un modo per dare il buon esempio ai cittadini in vista della stagione estiva, con un'iniziativa che unisce cura per l'ambiente e ironia. E che mostra lo stato di incuria in cui versano le spiagge cittadine per colpa degli atteggiamenti sbagliati dei baresi: "Abbiamo riempito una marea di sacchi della spazzatura" spiega Pietro Petruzzelli. Nel tardo pomeriggio per i piccoli 'guardiani dell'ambiente' sono previste anche attività ludiche.