La lezione di civiltà di tre ragazze: raccolgono la plastica abbandonata tra gli scogli a Pane e Pomodoro

Si godono la mattinata di mare a Pane e Pomodoro e poi decidono di lasciare un regalo alla città: portare via la plastica abbandonata dagli incivili tra scogli e ciottoli. Una lezione non da poco quella data da un gruppo di giovani bagnanti del lido comunale barese, che ha subito conquistato il web.

Le foto delle ragazze intente a raccogliere i rifiuti abbandonati, postate dall'associazione Retake Bari - che in passato aveva organizzato diversi flash mob di pulizia nelle spiagge cittadine - hanno ricevuto tantissimi commenti positivi dagli internauti. E c'è chi, come Danilo, spera che il bel gesto serva da lezione agli incivili: "Bravissime, ragazze! - scrive - Spero che a chi ha assistito alla vostra sudata venga un po' di scrupolo e stia attento a non sporcare più".

