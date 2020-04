Per sanificare le strade "Il Comune di Bari chieda aiuto alla Polizia": la proposta al sindaco

Il Comune di Bari "chieda aiuto alla Polizia di Stato per sanificare le strade. E' un modello già applicato” in altre parti d'Italia: la proposta è del capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Michele Picaro, per far fronte all'emergenza coronavirus: “Il sindaco Antonio Decaro - afferma - coinvolga la Polizia di Stato nelle opere di sanificazione della città. I virtuosi casi di Napoli, Genova, Padova e di altre comuni italiani, ci dimostrano la possibilità di utilizzare i mezzi idranti in dotazione agli agenti per rendere più sicuri sotto il profilo igienico-sanitario i nostri quartieri. Un intervento necessario alla luce delle numerose segnalazioni che in queste ore mi giungono da più parti".

"Ci sono aree delle città - aggiunge Picaro - dove i residenti denunciano l’assenza di mezzi Amiu e di qualsiasi intervento di pulizia e sanificazione da coronavirus. Sappiamo benissimo che l’azienda di igiene urbana è in una fase di particolare sofferenza, a causa delle numerose assenze del personale, e proprio al fine di scongiurare la paralisi di questo particolare servizio di disinfezione, i mezzi e le risorse della Polizia potrebbero essere utilissimi. Il sindaco perciò si attivi e ne parli al più presto con il questore, così come ribadito nella mia lettera inviata nelle scorse ore al primo cittadino”.