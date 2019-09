Treni, Fast Confsal Bari lancia l'allarme: "Migliori collegamenti e investimenti sulla flotta, e le pulizie?"

"Tempi brevissimi" a disposizione degli addetti per effettuare le pulizie "durante la sosta sui binari della stazione di Bari Centrale", senza raggiungere un impianto dedicato alle operazioni. Una "organizzazione insufficiente", secondo la Fast Confsal Bari, che in una nota evidenzia "le problematiche legate alle pulizie dei treni Freccia Rossa e Frecciargento che effettuano collegamenti con Milano e Roma".

"Trenitalia Spa - afferma il Segretario Provinciale Giuseppe Cautilli - deve offrire un servizio che soddisfi i viaggiatori in termini di sia sicurezza, puntualità e confort, ma anche di pulizie adeguate, al pari delle altre realtà italiane dove i treni a fine servizio, vengono traghettati dalla stazione di termine corsa presso gli impianti adibiti per le operazioni di pulizie e scarico reflui, quindi non è possibile che a Bari, tali operazioni di pulizia dei rotabili vengono effettuate in tempi brevissimi ( circa un’ora) durante la sosta sui binari della stazione di Bari Centrale, dopo un servizio viaggiatori ad alta frequentazione". "Questa organizzazione delle pulizie - prosegue - è insufficiente, nonostante l’esistenza di soluzioni idonee, in quanto a poca distanza è presente l’ Impianto Formazione Treni , adeguato ad espletare le operazioni di pulizia rotabili e scarico dei reflui". "Tale situazione - aggiunge ancora Cautilli - genera enormi disagi sia per la qualità delle pulizie ( considerando che i liquidi reflui delle ritirate non vengono scaricati e spesso restano in partenza inutilizzabili perché colmi ), oltre che al livello occupazionale delle ditte appaltatrici".

"E' meritevole l’evoluzione e l’ammodernamento del trasporto ferroviario in Italia e soprattutto i collegamenti da e per la Puglia utile allo sviluppo economico del Paese, - aggiunge il sindacalista - ma necessitano delle azioni correttive per la qualità dell’esercizio in tutte le sue espressioni compreso le adeguate condizioni igieniche dei treni per servizi Freccia Rossa e Freccia Argento, pertanto chiediamo l’attenzione di Trenitalia Spa necessaria a trovare la soluzione idonea del problema e l’intervento a riguardo delle Istituzioni che tanto si sono impegnate per migliorare i collegamenti della Città Capoluogo e la Regione Puglia, con la Capitale e la dorsale adriatica".