Puzza senza fine al San Paolo, cittadini e M5S chiedono le cifre delle emissioni. Il Comune: "Livelli sotto i limiti"

Da una parte le segnalazioni che non si fermano, dall'altra il percorso burocratico e istituzionale per monitorare il fenomeno. Nel mezzo, invece, la puzza nauseabonda che periodicamente, invade il quartiere San Paolo di Bari, infastidendo e preoccupando i residenti. L'ultima segnalazione, sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro, è di stamattina, da parte di un cittadino stanco di "parole e niente fatti".

I Cinquestelle chiedono chiarezza e cifre

L'argomento è stato trattato ieri nel corso del Question Time in Consiglio comunale, con un'interrogazione presentata da Elisabetta Pani del M5S. A rispondere alla consigliera è stato l'assessore all'Ambiente Pietro Petruzzelli: "Il pallino della vicenda - ha spiegato a BariToday - ce l'ha la Città Metropolitana, soprattutto per le autorizzazioni riguardanti i processi ambientali. L'azienda, tra l'altro, ricade in territorio di Modugno". I Cinquestelle, nelle scorse settimane, avevano chiesto dati numerici sulle misurazioni condotte da Arpa delle emissioni odorigene, "come chiesto - affermano i pentastellati - dalla mozione urgente approvata all’unanimità durante il primo Consiglio Comunale".

Riaperta la procedura Aia per l'azienda

Al momento, però, i dati non rileverebbero livelli superiori alla norma: ad affermarlo è lo stesso sindaco Antonio Decaro ai cittadini del quartiere rispondendo sui social, senza citare numeri o dati, come richiesto dal M5S nelle ultime settimane. La Città Metropolitana, inoltre, ha riaperto, su proposta del sindaco Decaro, la procedura di AIA (autorizzazione integrata ambientale) della ditta che potrebbe produrre i miasmi: "Sono state richieste all'azienda - ha specificato Decaro - ulteriori misure di abbattimento delle sostanze odorigene (condensazione del vapore e discesa di cappe a quote diverse) e un sistema di rilievo in continuo che permetterà ad Arpa di misurare costantemente il livello delle emissioni". In attesa di soluzioni definitive a un problema irritante e apparentemente senza fine, i cittadini del quartiere, devono incrociare le dita prima di aprire le finestre.