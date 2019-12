Danone diventa Picone, Mc Donald's si trasforma in MungiVacca's: i quartieri baresi reinventati come grandi marchi

La grande N dell'hotel Sheraton a Poggiofranco si riconosce sullo sfondo colorato di azzurro, ma a sovrastarlo è un logo che i giovani conoscono bene: la scimmietta di Paul Frank, che per l'occasione di trasforma in 'Poggiofranko'. Gioca con le somiglianze fonetiche tra grandi marchi commerciali e i quartieri di Bari, l'agenzia di comunicazione Moscabianca, realizzando uno speciale album dedicato al capoluogo con il progetto 'Brand and the city'. Transizioni grafiche tutte da ridere, come per 'Madonnella' ricreata con i colori tipici del logo Nutella e San Pasquale, che si trasforma in 'Yves Saint Pasqual', riprendendo il celebre marchio di moda. Trovate l'intero progetto grafico nella gallery sottostante.

Gallery