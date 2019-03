Nuovi pali e luci a led per l'illuminazione pubblica: operai al lavoro al Quartierino

Da via delle Murge a via Chieco, da via Coletta a via Martiri d'Avola. Operai al lavoro in alcune strade del Quartierino per il montaggio delle nuove luci a led per l'illuminazione pubblica. Gli interventi seguono la sostituzione, già effettuata in precedenza, di circa venti pali in ferro ormai obsoleti e in gran parte corrosi, su cui erano state montate luci 'provvisorie' in attesa di quelle a led, che vengono installate in queste ore.

I lavori, cominciati nella giornata di ieri, venerdì, proseguiranno anche oggi, sabato. "I 22 nuovi corpi illuminanti (su due pali monteremo una coppia) - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - hanno una potenza di 146 watt, a differenza di quelli sostituiti che funzionavano con una potenza di 250 watt: ciò significa che il consumo energetico e la manutenzione, vista la maggiore durata delle luci a led, saranno decisamente inferiori rispetto al passato, con una maggiore quantità di luce emessa. Grazie all’uso di questa tipologia di lampade, che l’amministrazione comunale sta montando ogniqualvolta si presenti la necessità di sostituire le vecchie lampade, i costi saranno ridotti di circa il 50%". Con successive manuntenzioni - spiegano da Palazzo di Città - si effettueranno sostituzioni diffuse sulle restanti strade del Quartierino, "in modo da avere ovunque luce bianca 3000 kelvin con tecnologia led".