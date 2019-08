Quasi 700 i kg dei rifiuti raccolti sulle spiagge di Monopoli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Martedì 10 agosto 2019, i volontari di Retake, dei rispettivi gruppi di Bari, Modugno, Mola di Bari e Roma, in collaborazione con Parley for the Oceans e con il supporto di Natural Kind e Quadrosfera, hanno raccolto circa 700 kg di rifiuti durante la prima tappa pugliese del tour che prevede eventi lungo tutte le coste italiane. Un risultato inaspettato ottenuto in poco più di un’ora, una montagna d’immondizia di cui almeno un terzo plastica, un pneumatico da trattore agricolo, un materasso e diversi oggetti ingombranti di vario genere. L’evento, organizzato per compiere un’azione di sensibilizzazione sul problema dei rifiuti e in particolare della plastica in mare, ha permesso ai cittadini che vi hanno preso parte di acquisire una consapevolezza maggiore al riguardo. Photo Credits: Mario Nuzzi - Alessandro Vona

