Quattromila euro in buoni pasto per le persone in difficoltà, dalla Croce Rossa il dono al Comune

Buoni pasto del valore di 4320 euro destinati ai più bisognosi. E' la donazione raccolta dalla Croce Rossa Italiana -nell’ambito della campagna nazionale della CRI “Il Tempo della gentilezza” e consegnata questa mattina dal Comitato di Bari al Comune, nella persona dell'assessora al welfare Francesca Bottalico.

Con questa iniziativa il comitato barese dell’associazione intende sostenere quanti versano in gravi difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria.

“Desidero ringraziare la Croce Rossa Italiana di Bari per il rapporto di fiducia instaurato con l’assessorato, per aver condiviso il nostro modello di welfare diffuso - ha dichiarato Francesca Bottalico - e, soprattutto, per l’attenzione costante nei confronti dei cittadini più fragili, che purtroppo negli ultimi mesi sono sensibilmente aumentati. Come tutti i volontari del Welfare la CRI è stata fondamentale durante il periodo più complicato dell’emergenza sanitaria e lo sarà ancora, al fianco dell’assessorato, con una serie di attività previste dal programma comunale a contrasto delle ondate di calore.

Questa donazione, che rappresenta la forza e la coesione della nostra comunità, sarà inclusa nelle risorse del progetto Famiglie in ripartenza”.

