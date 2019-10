Prodotti alimentari e generi della persona per 50 famiglie povere, Japigia raccoglie l'appello della parrocchia San Sabino

Anche Japigia risponde all'appello solidale della parrocchia di San Sabino sulla raccolta di alimenti e detergenti per la persona destinata a 50 famiglie povere che vivono nella zona: stamane in un panificio-alimentari di via Caldarola è stato possibile donare grazie all'iniziativa del Dipartimento 'Famiglia e vita' e al Dipartimento 'Tutela delle vittime' di Fratelli d'Italia Bari e provincia che ha consentito di recuperare diversi kg di generi alimentari e prodotti per la persona.