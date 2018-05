Capitan Acciaio premia il Comune di Bari: "Riciclate 255 tonnellate d'imballaggi in un anno"

Bari città virtuosa per la raccolta e il recupero degli imballaggi d'acciaio, per questo 'premiata' durante il tour di Ricrea, il Consorzio di riciclo che si occupa proprio di questo tipo di materiale. In piazza Libertà è stato conferito un riconoscimento al Comune davanti alla statua di 'Capitan Acciaio' collocata davanti Palazzo di Città, dove è stato realizzato un piccolo villaggio per informare e sensibilizzare i cittadini. Il capoluogo regionale ha fatto registrare un 16% in più degli imballaggi in acciaio raccolti rispetto all'anno precedente, per complessive 255 tonnellate tra barattoli, scatolette, bombolette, lattine, fustini e chiusure.

Il Comune: "Percentuali strepitose del porta a porta"

"Il nostro obiettivo come Consorzio - spiega il dg di Ricrea, Federico Fusari - è di migliorare ulteriormente i risultati raggiunti, informando i cittadini sulla ‘convenienza ambientale’ della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio. L’acciaio è un materiale permanente che si ricicla al 100% all’infinito ed è importante che non vada sprecato finendo in discarica”. "I dati - ha invece affermato l'assessore cittadino all'Ambiente, Pietro Petruzzelli - ci dicono che le percentuali raggiunte nella zona del porta a porta sono risultati strepitosi avendo ormai superato l'81%, e a trarne giovamento è stata tutta la città che si è assestata stabilmente oltre il 40% di raccolta differenziata. Ma il vero merito è dei cittadini che hanno dimostrato di essere pronti e disponibili al cambiamento. L'introduzione del porta a porta ha anche migliorato significativamente la qualità della raccolta stessa".