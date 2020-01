Dopo il furto, la solidarietà: al San Paolo parte la raccolta di giocattoli per i piccoli della Casa di Pandora

Una raccolta di giochi educativi, destinati ai bambini autistici a cui sono stati sottratti. Il quartiere San Paolo si mobilita in risposta al furto avvenuto ieri nel centro Casa di Pandora, struttura in via Napoli a Palese dove proprio in questo mese dovevano essere avviate le attività e le terapie per i bimbi assistiti. Tra gli oggetti portati via dai ladri, infatti, ci sono anche i giocattoli educativi, che ora i residenti del quartiere barese stanno provando a fornire nuovamente alla struttura grazie alla raccolta.

Chiunque voglia donare può lasciare i giocattoli alla Cappella di Santa Rita, all'incrocio tra via Giovanni Candura e via Pacifico Mazzoni.