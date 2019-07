Raccolta rifiuti notturna per i locali di Bari vecchia, bene il primo weekend: mezzi Amiu in piazza Mercantile dalle 23 alle 3

Un punto di raccolta rifiuti 'mobile' in piazza Mercantile per tutta la notte, per consentire ai ristoratori di Bari vecchia di conferire direttamente la spazzatura senza doversi spostare su corso Vittorio Emanuele. Il primo weekend della sperimentazione - annuncia Amiu - si è concluso con un bilancio positivo.

La raccolta, che - spiega Amiu - è in programma tutte le sere, almeno fino alla fine dell’estate, prevede la presenza nella piazza di mezzi Amiu Puglia, destinati rispettivamente al conferimento di plastica, vetro, organico, indifferenziato e cartoni, dalle 23 alle 3. Nella serata di sabato, rende noto l'azienda di igiene urbana, sono stati raccolti: 180 kg di frazione organica, 300 kg di vetro, 50 kg di plastica, 80 kg di cartoni e 650 di indifferenziata; nella serata di domenica, invece, 400 kg di organico, 390 di vetro, 140 di plastica, 70 di cartoni e 910 di indifferenziata.

Oltre a garantire ai ristoratori un punto di raccolta più vicino, obiettivo della sperimentazione è anche quello di evitare il trascinamento dei sacchi con i rifiuti che, inevitabilmente, contribuiva a sporcare la pavimentazione dell’area. Inoltre, la presenza costante del personale Amiu Puglia garantisce anche lo svuotamento e la sostituzione dei sacchetti contenuti nei cestini portarifiuti in tempo reale, oltre alla pulizia della zona, per tutta la serata.

Non è escluso, fa sapere ancora Amiu, che nei prossimi giorni vengano coinvolti anche dei locali di corso Vittorio Emanuele e di largo Adua.