Di corsa contro il tumore al seno, la torre della Città metropolitana s'illumina di rosa per la 'Race for the Cure'

La Torre dell'Orologio della Città metropolitana si illumina di rosa contro il cancro al seno. A partire da venerdì 25 maggio fino a domenica 27 maggio, in occasione della tre giorni di 'Race for the Cure', la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo che si svolgerà a Bari, in Piazza Prefettura, la Torre dell’Orologio del Palazzo della Città metropolitana si 'vestirà' del colore che contraddistingue le campagne di sensibilizzazione dell’Associazione Susan G. Komen Italia organizzatrice dell’evento.

Race for the Cure, giunta a Bari alla 12esima edizione, è una manifestazione ricca di iniziative dedicate a salute, sport, benessere e solidarietà che culminerà domenica 27 maggio con la tradizionale corsa “in rosa” di 5 km e la passeggiata di 2 km.