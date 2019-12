Terminati i lavori del raddoppio tra Bari e Bitetto per la linea verso Taranto: slitta l'apertura, si attendono le ultime autorizzazioni

Rfi annuncia che i lavori per il raddoppio della Bari-Taranto, nel tratto compleso tra il capoluogo pugliese e Bitetto, sono stati ultimati. La nuova lineaassieme alle nuove fermate di Modugno e di Bari Villaggio del Lavoratore, sarà attivata non appena l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) rilascerà l’Autorizzazione alla Messa in Servizio (AMIS).

Lo slittamento dell'attivazione, inizialmente previsto il 15 dicembre, obbligherà i treni regionali e a lunga percorrenza, proprio da domani e fino al 22 dicembre a variazioni di 10 minuti rispetto all'orario ufficiale in vigore da domenica. Dal 23 dicembre anche l’orario ufficiale sarà adeguato. Fino all’attivazione del raddoppio, i treni regionali continueranno ad effettuare fermata a Modugno città.