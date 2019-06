Raduno delle 'Duetto' in centro: le storiche spider Alfa Romeo fanno tappa a Bari

Dal 1966, il suo anno di inizio produzione, ha rappresentato per tanti italiani l'auto sportiva per eccellenza. Più di 50 anni dopo, nostalgici ed appassionati hanno fatto un viaggio indietro nel tempo, semplicemente con una passeggiata in piazza Mercantile. Qui dalle 9 alle 13 si sono riuniti gli equipaggi del raduno Alfa Romeo Spider Duetto, con tutti i modelli prodotti fino al 1994, provenienti da tutta Italia.

Dopo aver fatto tappa a Trani e Matera, anche il capoluogo è stato invaso dagli 'alfisti', grazie al Duetto Club Italia. Un'iniziativa che non ha mancato di incuriosire passanti e appassionati, pronti a scattarsi una foto con le storiche spider.

Gallery