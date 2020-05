Fase 2 e apertura dei negozi: le regole per lo shopping sicuro post Coronavirus

Finalmente, dopo mesi di lockdown, una delle novità della Fase 2 vi è la riapertura dei negozi dal 18 maggio 2020. E' quindi possibile tornare ad acquistare di persona nei negozi preferiti (siano questi mercerie di paese o gli store di grandi brand low cost).

Cosa c'è di nuovo e quali sono le regole imposte ai negozianti dal Governo?

la regola è: un cliente e due lavoratori per un locale di 40 metri quadrati (se il negozio è più piccolo, vi possono stare un lavoratore e un cliente)

se gli spazi sono grandi, devono esserci percorsi differenziati per ingresso e uscita

all'ingresso e alle casse ci saranno distributori di gel igienizzante

i locali dovranno essere puliti due volte al giorno, all'apertura e in pausa

i dipendenti dovranno indossare sempre la mascherina

i clienti possono toccare vestiti & co. solo se muniti di guanti

una volta provati, i vestiti verranno sanificati

Ecco dunque che, se intendi regalarti una shopping session dal vivo, di due cose devi armarti: mascherina (peraltro obbligatoria in Lombardia) e guanti.

E i pagamenti? Meglio abituarsi ad utilizzare carte di credito / bancomant e pagamenti tramite smartphone: sono sicuramente più sicuri di banconote e monetine, in termini di igiene.

Diversi negozi si sono attrezzati con una segnaletica da pavimento, che indica ai clienti il percorso da seguire e che suggerisce dove posizionarsi quando si è in attesa alle casse.

Ma se l'idea di fare shopping in negozio ancora ti spaventa, sappi che c'è un'alternativa all'acquisto online (non sempre comodo, specie se non sei mai a casa per ricevere il corriere): soprattutto se hai bisogno di prodotti in tempo breve (le spedizioni causa Covid sono molto più lente), puoi scegliere online ciò che ti interessa per poi recarti in negozio solamente per ritirare il tuo pacco. Un servizio, questo, che i grandi brand offrono già da un po' ma che anche i negozietti si stanno attrezzando a dare, mandando via WhatsApp i nuovi arrivi affinché le clienti possano preventivamente sceglierli.