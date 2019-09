"Non mi sono ritirato": Ezio Bosso rincuora i fan dopo il duro sfogo in Fiera

"Continuo a fare musica e meglio di prima. Non mi sono ritirato". Il musicista e direttore d'orchestra Ezio Bosso affida a Facebook il messaggio per rincuorare i suoi fan. Post che segue alle parole - che hanno fatto il giro del web - dette durante l'incontro di ieri in Fiera del Levante, dove Bosso aveva ammesso di non potersi più dedicare alla musica come prima a causa della sua malattia.

Oggi arriva il chiarimento: "Sono molto felice perché faccio il mio mestiere di direttore - scrive sui social -. Purtroppo è stato dato inutile risalto in maniera sciacalla come sempre al pregiudizio su di me. E questo si che fa male. Continuo a fare musica e meglio di prima! Non mi sono ritirato". E amareggiato aggiunge: "Non si vede la bellezza di altro, quello per cui lotto. E mi addolora che per quanto combatta contro le strumentalizzazioni, si scade sempre in quel pietismo sensazionalistico e queste cose si che mi farebbero ritirare davvero...".