Libertà, il comitato 'Cittadini attivi': "Sul nostro quartiere uno scontro politico, ma i problemi restano"

Un tentativo di "bloccare lo scontro politico" che in questi giorni si sta incentrando sul quartiere Libertà, e un appello rivolto, innanzitutto, alla politica locale, affinchè "non crei contrapposizioni, ma risolva i problemi". Alla vigilia della nuova manifestazione annunciata dalle associazioni antifasciste, in risposta all'aggressione da parte militanti di estrema destra avvenuta la scorsa settimana al termine di un corteo antirazzista al Libertà, a far sentire la propria voce sono i residenti del quartiere, riuniti nel 'Comitato cittadini attivi del Libertà'.

Attraverso una vignetta pubblicata sulla propria pagina Fb, il comitato dice la sua sulle manifestazioni degli ultimi giorni, lanciando un messaggio chiaro rivolto innanzitutto a chi amministra il territorio: "I cittadini hanno forti timori e non comprendono il significato di queste manifestazioni", dice Letizia Liberatore, portavoce del comitato. "Ci rivolgiamo innanzitutto ai politici, che hanno da sempre dichiarato che quell'area pedonale (antistante il Redentore, ndr), sarebbe stata un luogo di aggregazione, e invece sta diventando sempre più terreno di scontro, addirittura politico, tra destra e sinistra. Una cosa davvero lontana dai tempi e soprattutto dai nostri problemi, che queste iniziative oltre a creare disagio, sicuramente non risolvono".





