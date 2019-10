Responsabilità medica: convegno a Bari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il giorno 4 ottobre alle ore 9.30 presso il padiglione Asclepios del Policlinico di Bari si terrà un convegno dal titolo “Nuova responsabilità medica e della struttura sanitaria” organizzato dall’associazione “Centro Studi Pugliese di Diritto Sanitario”. Lo scorso 28 maggio, infatti, è stata costituita a Bari l’associazione denominata “Centro Studi Pugliese di Diritto Sanitario” composta da giuristi, sia avvocati che docenti, ed operatori sanitari, soprattutto medici, finalizzata alla formazione ed all’aggiornamento specialistico, dei propri associati e non, nelle aree del diritto sanitario. Gli obiettivi dell’associazione saranno promossi anche attraverso corsi interdisciplinari di formazione continua e periodica, in collaborazione con Istituzioni, enti pubblici e privati, universitari e non. Il convegno del prossimo 4 ottobre a Bari, nello specifico, intende approfondire l’applicazione della legge Gelli-Bianco (L.n.24/2017 ) nell’ambito medico-sanitario alla luce degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia. Una sessione sarà dedicata all’analisi delle linee guida e delle buone pratiche clinico assistenziali, insieme all’organizzazione delle aziende sanitarie successivamente alla entrata in vigore della norma.