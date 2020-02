Responsabilità medica: convegno del Centro Studi Pugliese di Diritto Sanitario

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Si è svolto questa mattina a Bari, nella sede dell’Ordine dei Medici, il convegno dal titolo “Responsabilità del medico e della struttura sanitaria” organizzato dall’associazione “Centro Studi Pugliese di Diritto Sanitario”. Un’iniziativa che si inserisce nel percorso di formazione che l’associazione persegue nell’interesse dei professionisti di due ambiti solo apparentemente distanti, quello legale e quello sanitario. Luigi Ancona, avvocato e presidente del Centro Studi, sottolinea: “Abbiamo ripreso le attività formative dell’associazione con un incontro sul grande tema che riguarda le categorie professionali alle quali ci rivolgiamo: la responsabilità medica. In particolare, grazie agli illustri relatori abbiamo approfondito i cambiamenti intercorsi dopo le sentenze della Suprema Corte di Cassazione dello scorso novembre. Il nostro ambizioso progetto ha la finalità di realizzare una vera e propria scuola in materia di Diritto Sanitario a disposizione di cittadini, enti e professionisti”. Beppe Basciani, avvocato e vicepresidente del Centro Studi, chiarisce: “Un incontro dal quale partire per attuare realmente gli intenti della Legge Gelli Bianco che punta ad una maggiore collaborazione tra personale medico-sanitario e giuristi. Questo al fine di individuare quei casi che si possano definire con certezza di mala sanità e, al contempo, non dare luogo a cause pretestuose ed infondate. Solo questa unione di intenti, infatti, può evitare la cosiddetta medicina difensiva, abbassare i costi, accelerare i tempi e facilitare l’accesso alla Giustizia dei cittadini”.