VIDEO | I resti delle antiche dominazioni baresi si mostrano al pubblico: tour negli spazi restaurati di Santa Scolastica

Un viaggio all’indietro nel tempo alla scoperta delle antiche dominazioni baresi, all’interno di un sito archeologico che già di per sé è un tesoro. Parliamo del museo di Santa Scolastica, riaperto nel pomeriggio di ieri alle visite dopo il restauro degli spazi interni ed esterni dell’antico monastero, visibili attraverso le lastre trasparenti sul pavimento e le grosse vetrate. Accessibile al momento solo il primo piano e il chiostro esterno, dove al pubblico si mostrano antichi vasi, cinture di bronzo, sculture, steli funerarie e persino un sarcofago, che accoglie il visitatore all’ingresso del monastero, raccontando come Bari si sia trasformata da villaggio a città. Un percorso che parte dall’età del bronzo e raggiunge il 1800 avanti cristo, con l’ausilio di tecnologie moderne, come le videoinstallazioni musicali proiettate sui muri. Se ancora non l'avete visitato, vi mostriamo alcune delle opere in mostra.