Resti neolitici vicino all'aeroporto di Palese, l'associazione Ecomuseale del Nordbarese: "Patrimonio storico da valorizzare"

Un possibile "tessuto abitativo di epoca neolitica" sarebbe emerso dagli scavi archeologici nelle vicinanze del cantiere di prolungamento della pista di volo dell'aeroporto di Bari-Palese: sopralluogo, questa mattina, nell'area attigua allo scalo cittadino, assieme al presidente dell'associaizone Ecomunesale del Nord Barese, Eugenio Lombardi, al Dg di Aeroporti di Puglia, Marco Franchini, al vicepresidente di AdP Antonio Vasile e al presidente del Municipio V Gianni Moretti. L'incontro è servito a fare il punto sui progetti per valorizzare anche in sinergia con la Soprintendenza ai Beni archeologici. Per l'associazione Ecomuseale del Nord Barese a breve si definirà "quanto potrà essere tutelato e valorizzato in loco e quanto, invece, potrà essere curato in informazione e comunicazione all'interno dell'aeroporto stesso".

Il progetto di un "arcipelago archeologico metropolitano"

Il sogno, per l'associazione, è quello di creare un "arcipelago archeologico metropolitano, che a cominciare dagli straordinari resti del villaggio neolitico scoperti in prossimità del porticciolo di Palese, sulla via Vittorio Veneto, valorizzi il sistema delle importanti aree neolitiche presenti anche a Bitonto, Giovinazzo, Modugno, a Torre a mare, Ceglie e in altre zone della città metropolitana. E' stata pienamente condivisa l'esigenza di un coinvolgimento, in questa azione di prospettiva, anche della Città Metropolitana e della Regione Puglia, la cui Commisione Cultura aveva già di recente manifestato il proprio interessamento. L'Associazione Ecomuseale - si legge in una nota - rivolgerà un invito alla Commissione Nazionale UNESCO alla condivisione di questo straordinario percorso storico-culturale.