I volontari ripuliscono il lungomare di Santo Spirito: tra rifiuti spunta anche una palina del bus

Tutti insieme per una mattinata dedicata all'ambiente, trascorsa a ripulire dai rifiuti il lungomare Cristoforo Colombo, a Santo Spirito, e lo specchio d'acqua antistante. Circa duecento i chili di rifiuti "strappati al mare" dai volontari: e tra la spazzatura è spuntata anche una palina del bus ormai arrugginita, finita chissà come in mare.

L'iniziativa, che si è tenuta questa mattina, ha visto impegnate associazioni ambientaliste come Retake, Legambiente e Greenpeace Bari, i comitati 'Vogliamo santo spirito pulita' e 'Palese 167', l'associazione 'Marinai Santo Spirito', i ragazzi del gruppo scout Agesci Bari IV e gli studenti dell'istituto Gabelli, Pescasub Plastic Free, le aziende Amiu Puglia e Carton Pack.

Gallery