All'opera per rimuovere scritte e manifesti abusivi: i volontari di Retake ripuliscono la facciata di Giurisprudenza

Via scritte, graffiti e manifesti abusivi. Trenta volontari all'opera per mostrare "quel desiderio di legalità che è in molti baresi" e ripulire le pareti esterne dell'edificio che ospita la facoltà di Giurisprudenza, in piazza Cesare Battisti. E' la nuova iniziativa targata 'Retake' che ha visto ieri impegnati grandi e piccini.

"Ogni nuova affissione sarà denunciata ed immediatamente rimossa - promettono i volontari, ricordando i numeri della sala operativa dei vigili urbani (‭080 5775498‬/‭080 5775497‬). Oggi l’università con i suoi amministrativi, il Rettore, alcuni assessori del comune di Bari erano con noi fisicamente e moralmente. Tutti ci hanno promesso massimo impegno nei prossimi giorni". "C’è un fortissimo bisogno di legalità nella nostra città - proseguono - e questo lo vediamo ogni volta che organizziamo un flashmob e ogni volta che sentiamo i “grazie” dei passanti. Ora ai passanti e agli abitanti dei palazzi nei pressi della facoltà chiediamo di diventare sentinelle di legalità. Condividete per favore il post e partecipate numerosi ai flashmob. Ci servono braccia e materiali".