Plastica, pezzi di polistirolo e un tappeto di cicche: a Torre Quetta il 'clean up' di Retake

Dai pezzi di polistirolo a forchette e bastoncini di plastica, dai frammenti di reti delle cozze a mollette e tappi di bottiglia, insieme a centinaia di mozziconi di sigarette: così tanti "da riempire il mondo intero", nel cartellone raffigurante i continenti realizzato per l'occasione dai volontari di Retake, che questa mattina hanno dato vita ad clean up sulla spiaggia di Torre Queta.

Adulti e bambini si sono dati appuntamento nel lido cittadino per ripulire il litorale dei rifiuti portati dal mare. Un'azione per l'ambiente che è stata anche l'occasione per riflettere sulla necessità di ridurre i consumi di plastica e di compiere scelte sempre più ecosostenibili a cominciare dalla vita di tutti i giorni: come il rifiutare la cannuccia o il bicchiere in plastica al bar, o l'attenzione nel differenziare correttamente i rifiuti.

Nel corso della mattinata, per i più piccoli, sono stati organizzati giochi e una lezione sui problemi causati dalla plastica. Spazio anche ad un un momento di meditazione organizzato in collaborazione con l'associazione MOTUS Project - Chinesiologia & Ambiente.