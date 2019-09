Spettacoli, giochi per bimbi e cena ecologica: inaugurata nel giardino Tridente la Rcu Carrassi-San Pasquale-Mungivacca

Musica, spettacoli e convivialità: in tanti hanno affollato il giardino di via Tridente per festa inaugurale della Rete Civica Urbana Carrassi-San Pasquale-Mungivacca. Un appuntamento per presentare le 19 associazioni che compongono la Rcu, pronte ad allestire un calendario d'iniziative per animare i tre quartieri del capoluogo.

All'appuntamento hanno preso parte, tra gli altri, gli assessori comunali Paola Romano e Pietro Petruzzelli, nonché il presidente del Municipio II, Gianlucio Smaldone. Dall'intrattenimento per i bimbi al teatro e alkle danze popolari fino alla cena conviviale con stoviglie no plastica in cui ognuno ha portato pietanze preparate da casa. Alla prima iniziativa della Rcu ne seguiranno altre per generare socialità e quotidianità di quartiere partendo dal basso e dai cittadini.