VIDEO | Il centro Chiccolino riapre a San Girolamo: "Laboratori artistici e ciclofficina anche per ragazzi a rischio devianza"

"Si rischiava di chiudere un presidio importante della nostra città. Non potevamo permetterlo e oggi siamo solo all'inizio di un percorso importante per dare una seconda opportunità a questi ragazzi". Così il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha inaugurato a San Girolamo la struttura che ospita 'Chiccolino 2.0', affacciato sul nuovo waterfront, alla presenza del responsabile del centro di accoglienza per minori seguiti dagli istituti penitenziari minorili pugliesi, Raffaele Diomede, e del direttore del Centro per la giustizia minorile di Puglia e Basilicata, Giuseppe Centomani. In tutto sono 40 i ragazzi - tra cui saranno presenti anche minori a rischio devianza - che prenderanno parte alle iniziative in programma nel centro. Tra queste ci sono i laboratori di creazione di opere d'arte a partire da materiali marini e una speciale 'Ciclofficina' per avvicinarsi al mondo delle biciclette.