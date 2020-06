I baresi attendono il ritorno della musica al Petruzzelli: oltre duemila richieste per il primo concerto post lockdown, 6 repliche programmate

Più di duemile richieste di prenotazione in pochi giorni per il primo concerto gratuito postlockdown al Petruzzelli, tanto da indurre la Fondazione a predisporre sei repliche per consentire al maggior numero di cittadini di poter assistere allo spettacolo. E' una 'riapertura' molto attesa dai baresi, quella del Petruzzelli, che dopo aver ripreso le visite guidate dopo lo stop per l'emergenza Covid, si appresta ora (il primo concerto è fissato al prossimo 30 giugno) a far ripartire anche la musica.

"La città ha risposto a questo invito con grande entusiasmo", commenta su Fb il sindaco Antonio Decaro, annunciando che a dirigere l'orchestra per il concerto del 30 giugno sarà "Roberta Peroni, una giovane barese". "Per questo - prosegue Decaro . con la Fondazione abbiamo deciso di programmare 6 giornate di repliche per permettere a quanti più cittadini possibile di assistere al concerto, tenendo presente che secondo le regole anti Covid, possono partecipare soltanto 200 persone per spettacolo. Ma non molliamo, siamo solo all’inizio e soprattutto siamo già a lavoro con la Fondazione per organizzare altri eventi gratuiti per le prossime settimane in modo che tutti quelli che vorranno potranno tornare a varcare le porte del Teatro Petruzzelli in sicurezza e a godersi il piacere della buona musica".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(foto Fb Fondazione Petruzzelli)