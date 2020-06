Riapre la piazza della Pace con fitness, corsi e svago per ripartire in tutta sicurezza - Centro Commerciale Mongolfiera Japigia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Dopo il lungo stop imposto dal lockdown, ripartono in piena sicurezza le attività nella Piazza della Pace presso il Centro Commerciale Mongolfiera Bari Japigia. Che sia per rimettersi in forma dopo il lungo periodo di stop ed in vista dell’estate o, semplicemente, per svagarsi e distrarre la mente, ripartire con tante opportunità gratuite ed aperte a tutti è ciò che serve: «Ripartiamo in sicurezza nella vasta area pubblica playground con numerose attività - commenta Mariateresa Masciopinto Direttore del Centro Commerciale -.In ottemperanza alle nuove disposizioni per il distanziamento sociale, - prosegue - abbiamo accolto la proposta del Comune di Bari di dare spazio sulla Piazza della Pace, come d’altronde è sempre stato fatto, a realtà locali quali associazioni sportive e culturali radicate nel territorio e attive nell’ambito della socialità e dello sport che faranno vivere la Piazza tutti i giorni, con eventi e iniziative». Un programma dettagliato al fine di promuovere svago e divertimento, dunque, ma con le giuste precauzioni di sicurezza utili a limitare e controllare gli assembramenti. Percorsi fitness, arti marziali, capoeira, ginnastica posturale, yoga. La Piazza della Pace, nel Centro Commerciale Mongolfiera Bari Japigia tanto amata dai baresi, riparte dal benessere e dallo svago, nel segno del riavvio in tutta sicurezza dopo il lockdown. I percorsi fitness saranno gestiti per l’atletica dall’associazione Atletica mediterranea, per le arti marziali da Sankaku Bari, per la danza l’associazione Capoeira Bari, e, infine, lezioni di yoga condotti dall’associazione Iyengar Yoga Studio. “Siamo pronti ad accogliere tutti in piena sicurezza e serenità, – spiega Mariateresa Masciopinto Direttore del Centro Commerciale - per trascorrere il tempo libero all’insegna del relax o dello sport. I nostri collaboratori lavorano ogni giorno per garantire l'accesso ad aree sanificate e sicure. Un impegno iniziato già dal 15 giugno, nel bene di tutti e che teniamo particolarmente a portare avanti. Siamo certi che, ancora di più dopo un periodo come quello che abbiamo vissuto, c’è da parte di tutti la voglia di ricominciare e di farsi coinvolgere da iniziative come queste, gratuite e accessibili a tutti”. I corsi si terranno dal lunedì al sabato, a partire dalle 17:00. Da lunedì 29 giugno, inoltre, ogni lunedì e martedì, riprenderanno anche le attività sull’Orto della Piazza dalle 17:30 alle 18:30. Per essere sempre aggiornati sul programma, puoi possibile seguirne tutti gli aggiornamenti sui profili social del Centro Commerciale Mongolfiera Japigia.

Gallery