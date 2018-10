Le riprese de 'Il ladro di giorni' si spostano a Santo Spirito: Riccardo Scamarcio avvistato sul lungomare

Non solo il lungomare Araldo di Crollalanza, dove nei giorni scorsi era scattato il divieto di sosta per le auto, ora anche il lungomare di Santo Spirito fa da scenario al film 'Il ladro di giorni', pellicola diretta da Guido Lombardi, che vede tra i protagonisti Riccardo Scamarcio. Ed è proprio l'attore pugliese a essere stato paparazzato dai passanti, che hanno notato i camion della produzione parcheggiati nelle vicinanze di piazzetta San Francesco.

Il tam tam è corso veloce sui social e in molti hanno provato a strappare una foto o un autografo a Scamarcio. Anche se, a giudicare dai commenti, l'impresa è stata tutt'altro che facile. In molti hanno infatti lamentato la poca disponibilità dell'attore a parlare con i fan o a essere coinvolto in uno scatto.