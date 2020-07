Scomparso a 31 anni in un incidente stradale, il messaggio del sindaco: "Vivrà nel ricordo di chi ha salvato donando gli organi"

"Lui continuerà a vivere nel ricordo di tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e nelle persone a cui lui oggi ha salvato la vita": il sindaco di Monopoli, Angelo Annese, ricorda così Vitalberto, il 31enne scomparso a causa di un incidente stradale. Un terribile lutto che ha poi aperto la strada a una speranza di salvezza per sei persone: con il consenso della madre, gli organi del ragazzo sono stati asportati questa mattina al Policlinico di Bari, pronti per essere donati a chi ne avrà bisogno.

"Oggi è una giornata triste - le parole di Annese - da quando mi sono insediato non è la prima volta che vivo da primo cittadino un lutto che colpisce l’intera cittadinanza perché a perdere la vita è un giovane uomo o una giovane donna. Ed ogni volta si apre una ferita profonda per me e rivedo, nell’esperienza di un genitore che perde un figlio, l’esperienza dei miei genitori. Tra tutti i dolori questo è senza dubbio il più forte soprattutto perché è un dolore innaturale". Ed è poi alla madre di Vitalberto che dedica un pensiero nel suo post pubblicato sui social: "Voglio personalmente ringraziarla perché la sua scelta coraggiosa di donare gli organi di Vitalberto ha dato la possibilità di una nuova vita ad altre persone".

Nella foto: il sindaco di Monopoli, Angelo Annese