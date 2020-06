Rientri e arrivi in Puglia per la Fase 3, già 54mila le registrazioni sul sito della Regione: "Grande buon senso"

Oltre 54mila persone si sono registrate sul sito della regione prima di entrare in Puglia fda altre parti d'Italia. Il dato è stato citato dal governatore Michele Emiliano che ha anche commentato i numeri della ricerca Codacons che afferma come la Puglia sia stata scelta dal 28% degli italiani come meta turistica per l'estate 2020: "Una bella risposta- dice - alla nostra politica di riapertura delle attività in sicurezza e un primo segnale importantissimo per il nostro turismo".

"Negli ultimi anni - prosegue attraverso un post su Fb - abbiamo fatto un lavoro straordinario per promuovere la Puglia e tutelare il nostro ambiente e il nostro mare, creando le condizioni per essere una meta conosciuta e apprezzata a livello internazionale. I turisti di ogni parte del mondo amano la Puglia e noi siamo pronti ad accoglierli facendoli sentire protetti".

"Le semplici regole di prevenzione che abbiamo emanato sono necessarie per ridurre ogni rischio per la salute. Grazie sin d’ora a tutti coloro che stanno collaborando: pensate che dal 3 giugno a oggi, sono 54.515 le persone arrivate in Puglia da fuori regione che si sono registrate sul nostro sito. Segno di grande responsabilità e buon senso" conclude Emiliano.