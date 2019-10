Spazzatura per strada dopo le feste di laurea in piazza Cesare Battisti, la proposta di Petruzzelli: "Chi sporca paghi l'Amiu"

Coriandoli, cartoni, buste, vassoi e bottiglie a ingolfare cestini già strapieni o, ancor peggio, a sporcare piazza Cesare Battisti gettandoili per terra. Lo squallido spettacolo si ripete quasi ad ogni seduta di laurea, da parte chi decide di festeggiare disinteressandosi completamente della civiltà. L'ennesimo episodio è stato sottolineato su Facebook dall'assessore cittadino all'Ambiente, Pietro Petruzzelli: "Capisco che la laurea è un momento di festa che tutti abbiamo il diritto di festeggiare - dice -. Però abbiamo anche il dovere di non essere incivili ed è inaccettabile che festeggiare significhi sporcare una piazza che è di tutti e lasciare questo schifo per terra". Petruzzelli lancia una proposta: "Sto prendendo in seria considerazione l'idea, sentendomi con l'Università, di prendere provvedimenti che regolamentino i festeggiamenti o che impongano ai laureandi il pagamento di un servizio extra dell'amiu. Festeggiare si deve, essere incivili no" conclude l'assessore.