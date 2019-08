Rifiuti abbandonati in via delle Murge, i residenti: "Qui vogliamo un giardino, non spazzatura"

"È umiliante per un cittadino modello visionare questo stato di cose. Realizziamo senza se e senza ma un giardino in cambio di questo scenario quotidiano che denigra città, cittadini e chi lavora per ripulire il tutto". E' l'appello che arriva dal comitato 'Il Quartierino - residenti in movimento' in relazione alla situazione di via Delle Murge, interessata da tempo dal problema dell'abbandono selvaggio di rifiuti. Postando alcune foto che documentano lo scempio quotidiano, il comitato rilancia l'appello per la realizzazione di un'area verde nella zona: "Cerchiamo di accelerare ed eliminare ogni atto burocratico che rallenta la soluzione di questo doloroso problema che prende tutti".