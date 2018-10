Raccolta di carta e cartoni, Bari supera la media nazionale nella classifica Comieco: "Raccolte oltre 71mila tonnellate"

Bari è l'unica provincia pugliese al di sopra della media nazionale per la raccolta differenziata di carta e cartoni: la provincia del capoluogo regionale è in testa rispetto alle altre della Puglia, come confermato dai numeri di Comieco (Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) nel dossier sui dati 2017 in Italia. La provincia di Bari raccoglie più di 71 mila tonnellate di materiale e raggiunge un pro capite di 56,5 kg per abitante, ben al di sopra del dato medio del Sud Italia fissato in 34,7. La media nazionale supera i 54 kg per abitante. Bari è nettamente più avanti rispetto alle altre zone della Puglia dove il fanalino di coda è rappresentato da Taranto con 26,8 kg/abitante raccolti.

“La costante crescita della Puglia è un segnale incoraggiante, soprattutto in un Sud che fa fatica a ottimizzare investimenti e know-how e che ha un potenziale ancora molto alto”, commenta Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco. “Il consorzio nel 2017 ha gestito il 78,6% della quantità totale di carta e cartone raccolta nella regione, mantenendo il suo ruolo di garante del riciclo e dello sviluppo dei servizi di raccolta. L’impegno dei cittadini e delle amministrazioni nel separare e raccogliere correttamente carta e cartone si è poi tradotto in quasi 10 milioni di

euro di corrispettivi economici che Comieco ha destinato ai 227 comuni pugliesi convenzionati".