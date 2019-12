Tappeto di rifiuti e foglie in via Bottego: "Situazione quotidiana da quando hanno spostato i cassonetti"

Tappeto di foglie e rifiuti a pochi passi dall'isola ecologica. La denuncia, corredata di foto, è stata postata sulla bacheca social del sindaco di Bari, Antonio Decaro, e si riferisce alla zona di via Bottego, vicino agli uffici dell'Arca Puglia nel quartiere Libertà. Una situazione che i residenti si trovano ad affrontare quotidianamente, come racconta uno di loro, a causa di uno spostamento dell'area ecologica. "Il degrado è dovuto dallo spostamento dei cassonetti da via Crispi (strada principale e quindi più visibile) a via Bottego - scrive - Confido nel suo interessamento per far ripristinare dall'azienda municipalizzata la postazione precedentemente".

