Ennesimo scempio a Bari, decine di copertoni gettati per strada. L'appello: "Combattere questa gentaglia incivile"

Decine di copertoni buttati per strada, accatastati in via San Giorgio Martire, "senza preoccuparsi del rischio che qualcun altro potesse anche pensar di incendiarli provocando danni ancora più gravi": è l'ennesimo atto d'incività a Bari, scoperto da alcuni cittadini e stigmatizzato su Facebook dall'assessore cittadino all'Ambiente, Pietro Petruzzelli

"Questo post - scrive Petruzzelli - vuole essere un appello a chi per caso passava di lì e ha visto compiere questo scempio. Per liberarsi di tutti questi copertoni ci vuole del tempo, non si fa in pochi minuti. So che era un furgone bianco ma se per caso qualcuno di voi ha visto qualcosa in più, ha fatto un video o una foto, può mandarmela in privato senza temere nulla, l'anonimato è garantito. Ma almeno avrò degli elementi per andare a denunciare i responsabili di questo schifo, visto che ad oggi è pressoché impossibile risalire ai colpevoli. Ovviamente Polizia locale e Amiu sono stati informati e i copertoni saranno a breve rimossi"-

"Ma contro questa gentaglia - aggiunge Petruzzelli - dobbiamo essere più forti e compatti. E denunciare, perchè non dobbiamo permettere che pochi incivili facciano più notizia dei tantissimi cittadini per bene che amano e rispettano la nostra città".