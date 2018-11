'Festival dell'ingombrante' sul marciapiede di viale Cotugno: "Noi pedoni costretti a sfidare il traffico"

Il marciapiede è totalmente occupato da una discarica abusiva di ingombranti e i pedoni sono costretti a sfidare il traffico, percorrendo la carreggiata dedicata alle vetture, pur di proseguire. Succede in viale Cotugno, a Poggiofranco, dove ignoti nella notte hanno abbandonato ogni tipo di rifiuti: materassi, porte, mobili, scrivanie e sedie.

La denuncia, corredata di foto, arriva sulla bacheca Facebook del sindaco di Bari, Antonio Decaro: "Malgrado la strada sia sempre più caotica - scrive - all'indomani della chiusura del passaggio a livello di viale delle Murge, c'é chi sfida i mezzi in transito scaricando un intero mobilio su quel che alcuni definiscono marciapiede".

In effetti da diversi giorni a causa di lavori è stato inibito al traffico il passaggio sulla strada che congiunge viale Pasteur e viale Cotugno e i pedoni sono costretti a utilizzare quest'ultima per raggiungere Poggiofranco. Da qui la proposta, non senza un pizzico di ironia: "Stando così le cose, perché non lo eliminiamo del tutto 'sto marciapiede? tanto non è percorribile, anche quando non è impiegato come discarica. Almeno allarghiamo la sede stradale e gli sporcaccioni avranno meno facilità a disfarsi degli arredamenti".