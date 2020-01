Mobili e materassi abbandonati a Poggiofranco, Sos Città: "Vogliamo più bene a questa città"

Se non è un'intera stanza, poco ci manca: una poltrona reclinabile, un tavolino e un materasso, lasciati accatastati vicino ai cassonetti, nella speranza che l'Amiu li raccolga. Spettacolo degradante che è possibile ammirare in via Martin Luther King, a Poggiofranco, come ricorda l'associazione Sos Città che ha postato le foto: "Ricordiamo che il ritiro degli ingombranti è un servizio gratuito che offre l'Amiu Puglia per tutti i baresi. La prenotazione del ritiro è possibile anche via web - ricordano - Vogliamo più bene a questa meravigliosa città".

