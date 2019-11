Strada San Giorgio Martire regno dei rifiuti, l'idea dei cittadini: "Il Comune metta le fototrappole, incasserebbe migliaia di euro"

"È stata chiamata 'terra di mezzo','terra di nessuno', 'zona di tolleranza','isola ecologica abusiva'. Oggi le daremo un nome diverso: Bancomat a cielo aperto". La strada in questione è via San Giorgio Martire e a battezzarla così ci ha pensato il gruppo civico urbano Retake che propone al Comune di monitorare con più attenzione la zona che può produrre multe a raffica, vista l'inciviltà di chi la usa per gettare illegalmente rifiuti di ogni genere, da mobili a pezzi di ricambio di auto fino a lastre di vetro e immnondizia.

"Con qualche fototrappola (ritorno d’investimento 2 giorni) il Comune - spiega Retake - guadagnerebbe decine di migliaia di euro. Ora invece abbiamo rifiuti di ogni tipo, dai sacchetti dei vicini comuni che hanno il porta a porta a scarti di demolizioni, vetrerie, sfalci d’erba, frigoriferi, porte di falegnamerie e comuli del settore edilizio. Non ci sono parole, sembriamo destinati ad un triste declino. Qui non faremo flash mob, qui serve l’esercito. Basta osservare bene i rifiuti per risalire a qualche colpevole. Aspettiamo una reazione d’orgoglio della cittadinanza - aggiungono - e un sistema informatico con tracciatura reati e geolocalizzazione che a breve proporremo ufficialmente al comune di Bari. La tecnologia ci aiuterà , è il nostro mantra, intanto godiamoci il medioevo".